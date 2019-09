La decisione di Matteo Renzi di uscire dal Partito Democratico per creare una nuova formazione, che si chiamerà Italia Viva, e le conseguenze sui rapporti all’interno della maggioranza che sostiene il governo Conte sono in apertura su tutti i giornali di oggi, con il Corriere della Sera che intervista il segretario del PD Zingaretti. Il Fatto e il Secolo XIX si occupano invece delle dimissioni dell’amministratore delegato di Atlantia Castellucci, mentre i giornali sportivi aprono sull’avvio della Champions League, con il pareggio dell’Inter con lo Slavia Praga e la vittoria del Napoli sul Liverpool vincitore dell’ultima edizione.

