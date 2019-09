È morto a 43 anni l’ex calciatore olandese Fernando Ricksen

Fernando Ricksen, ex calciatore olandese di Rangers Glasgow e Zenit San Pietroburgo, è morto oggi all’età di 43 anni per complicazioni dovute alla sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa diagnosticatagli sei anni fa. Ricksen, originario di Heerlen, smise di giocare nello stesso anno, dopo venti stagioni da professionista e dodici presenze ufficiali con la nazionale olandese. In carriera vinse due campionati scozzesi, un campionato russo, una Coppa UEFA e una Supercoppa europea.

Our thoughts are with the friends and family of Fernando Ricksen, who has passed away aged 43 following a battle with motor neurone disease pic.twitter.com/aRsS0z36Eq

— FIFA.com (@FIFAcom) September 18, 2019