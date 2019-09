I titoli di apertura di quasi tutti i giornali di oggi sono sulla decisione di Matteo Renzi di lasciare il Partito Democratico per creare una formazione autonoma con un gruppo di circa trenta parlamentari, decisione annunciata in un’intervista a Repubblica. Avvenire apre sugli attacchi agli stabilimenti petroliferi in Arabia Saudita, il Sole 24 Ore e il Gazzettino titolano sulle probabili dimissioni di Castellucci, amministratore delegato di Atlantia (la società della famiglia Benetton che gestisce le concessioni autostradali), il Fatto segue le trattative fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico su possibili alleanze alle prossime elezioni regionali, e i giornali sportivi si occupano degli arresti fra i capi dei tifosi della Juventus e dell’inizio della Champions League con le partite di stasera di Inter e Napoli.