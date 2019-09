Tre persone sono morte dopo che una barca si è scontrata con una diga a Venezia

#Venezia #17settembre 21.05, tragico bilancio per un’imbarcazione offshore finita sugli scogli di Punta Sabbioni: quattro gli occupanti, uno ferito sbalzato fuori bordo, tre i corpi senza vita recuperati dai #sommozzatori #vigilidelfuoco nella cabina sommersa pic.twitter.com/jihTECtS1D

A Venezia tre persone sono morte e una quarta è stata ferita in un incidente che ha coinvolto una imbarcazione e una diga vicina al Lido, nel nord della laguna, intorno alle 21. I morti e il ferito si trovavano a bordo dell’imbarcazione, un motoscafo che secondo la Nuova Venezia proveniva da Montecarlo . La barca si sarebbe scontrata con una “lunata”, una diga artificiale fatta di grossi massi a sud della diga di San Nicolò del Lido. Secondo il Gazzettino le persone a bordo del motoscafo stavano cercando di battere un record di velocità sulla rotta Montecarlo-Venezia.

