Giovanni Castellucci si è dimesso da amministratore delegato di Atlantia, la società che gestisce le autostrade italiane

Giovanni Castellucci si è dimesso da amministratore delegato di Atlantia , la società della famiglia Benetton che gestisce tra le altre cose le autostrade su concessione dello stato. La notizia è stata diffusa con una nota alla fine di un consiglio di amministrazione della società. Fino a quando non sarà nominato un nuovo amministratore delegato, i compiti spettanti a questo ruolo saranno delegati a un gruppo di consiglieri: Fabio Cerchiai, Carlo Bertazzo, Anna Chiara Invernizzi, Gioia Ghezzi e Carlo Malacarne, mentre Giancarlo Guenzi, chief financial officer uscente, sarà il direttore generale della società; il suo posto sarà preso da Tiziano Ceccarani.

