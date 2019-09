È esplosa una bomba a un evento elettorale del presidente afghano Ashraf Ghani: ci sono 24 morti

Martedì è esplosa una bomba vicino a un evento elettorale del presidente afghano Ashraf Ghani nella provincia settentrionale di Parwan: ci sono 24 morti, ha detto il direttore di un ospedale locale ad Associated Press. Ghani era presente al momento dell’esplosione, ma è rimasto illeso. Secondo la polizia, la bomba era attaccata a un veicolo della polizia: i talebani hanno rivendicato l’attentato.

Gli attentati esplosivi in Afghanistan sono stati frequenti, negli ultimi mesi, e compiuti principalmente dai talebani: uno degli ultimi, in cui era morto anche un militare statunitense, aveva portato il presidente americano Donald Trump a interrompere le lunghe e complesse trattative di pace tra Stati Uniti e talebani, che avrebbero dovuto portare al ritiro parziale dei soldati USA dal paese e teoricamente alla fine delle violenze in Afghanistan. Le elezioni presidenziali afghane sono previste per il prossimo 28 settembre.