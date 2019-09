La nazionale italiana è arrivata prima nel medagliere dei Mondiali di nuoto paralimpico

Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, ha detto: «Si tratta di un risultato frutto dello straordinario lavoro messo in campo dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, guidata dal Presidente Roberto Valori, e da un team eccezionale coordinato dal CT Riccardo Vernole. Questo gruppo ha saputo costruire, negli ultimi anni, le basi di un successo incredibile».

Ai Mondiali di nuoto paralimpico che si sono appena conclusi a Londra, la nazionale italiana si è classificata prima nel medagliere , per la prima volta nella sua storia. L’Italia ha ottenuto 20 medaglie d’oro, 18 d’argento e 12 di bronzo, arrivando davanti a Russia, Gran Bretagna, Ucraina, Cina e Stati Uniti. Per la nazionale italiana sono arrivati anche due ori nella stessa gara, mercoledì scorso, nella finale dei 100 farfalla S9, dove Federico Morlacchi e Simone Barlaam hanno toccato la piastra nello stesso istante, facendo registrare entrambi il tempo di 1 minuto e 36 centesimi di secondo.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.