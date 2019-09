I lavoratori di General Motors scioperano per la prima volta dal 2007

Per la prima volta dal 2007 c’è uno sciopero dei lavoratori dell’azienda automobilistica statunitense General Motors.

Lo sciopero, iniziato alla mezzanotte di lunedì 16 settembre, coinvolge circa 50mila lavoratori di General Motors iscritti al sindacato United Auto Workers (UAW). Era stato deciso dopo la scadenza del contratto nazionale, lo scorso sabato, e la mancata intesa tra le due parti su un nuovo accordo. Il sindacato aveva chiesto un aumento dei salari, in particolare per i lavoratori al primo impiego, ma le trattative non sono andate a buon fine.

General Motors ha fatto sapere di aver proposto un piano di investimento da 7 miliardi di dollari in otto stabilimenti degli Stati Uniti, che dovrebbe creare 5.400 nuovi posti di lavoro, ma il sindacato ha respinto l’offerta e ha deciso di scioperare. Si stima che lo sciopero possa costare a General Motors circa 50 milioni di dollari di perdite al giorno.