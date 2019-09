Diversi quotidiani aprono oggi con la decisione del governo italiano di rendere disponibile il porto di Lampedusa alla Ocean Viking, la nave di Medici Senza Frontiere in mare da una settimana con a bordo più di 80 migranti. I giornali di destra lo fanno a modo loro, parlando di nuova “pacchia” – un termine sgradevole e fuorviante usato da Matteo Salvini per descrivere le esperienze dei migranti che arrivano in Italia – e di “invasione dei neri”. Altrove trovano spazio le prime trattative sulla legge di bilancio, l’attacco coi droni in Arabia Saudita da parte dei ribelli Houthi, e la vittoria dell’Inter in Serie A.