Il water d’oro dell’artista Maurizio Cattelan è stato rubato

Il water realizzato con 103 chilogrammi d’oro dall’artista italiano Maurizio Cattelan è stato rubato dal Blenheim Palace di Woodstock, in Inghilterra, nella notte tra venerdì e sabato. L’opera, il cui nome è America, faceva parte di una mostra dedicata ai lavori di Cattelan che aveva aperto lo scorso giovedì. La polizia dell’Oxfordshire ha comunicato che il furto, avvenuto verso le 5 di notte, è stato organizzato da un gruppo di persone non ancore identificate. La polizia ha aggiunto che un uomo di 66 anni è stato arrestato in relazione al furto, ma l’opera non è ancora stata ritrovata.

Il furto ha causato danni evidenti alla sala in cui era esposta l’opera, dato che questa era funzionante e collegata all’impianto idraulico del palazzo, noto anche per essere stato il luogo di nascita di Winston Churchill. Cattelan è stato informato e si trova a Londra per seguire la vicenda. Ha detto al Corriere della Sera di non saperne ancora molto per via delle indagini in corso. Il water d’oro è valutato circa 1 milione e mezzo di euro.

**OFFICIAL STATEMENT**

Following the Thames Valley Police statement we can confirm ‘America’, the art piece by Maurizio Cattelan has been stolen in the early hours of this morning.

We are saddened by this extraordinary event, but also relieved no-one was hurt.

— Blenheim Palace (@BlenheimPalace) September 14, 2019