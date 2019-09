Il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Viñales partirà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino di MotoGP, in programma domenica pomeriggio sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Nelle qualifiche di sabato Viñales è stato il più veloce sul giro davanti a Pol Espargaró della KTM e a Fabio Quartararo della Yamaha non ufficiale. Per quanto riguarda i piloti italiani, Franco Morbidelli partirà quarto, Andrea Dovizioso sesto e Valentino Rossi settimo.