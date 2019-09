L’annuncio del presidente della Banca Centrale Europea Draghi di far ripartire da novembre il Quantitative Easing (l’acquisto di titoli di stato da parte della BCE) e di tagliare i tassi di interesse per rilanciare l’economia e gli investimenti è in apertura su quasi tutti i giornali di oggi. Il Giornale, Libero e la Verità criticano invece il governo per le prime ipotesi di interventi su fisco e immigrazione, Repubblica intervista il ministro dell’Economia Gualtieri, il Secolo XIX titola sulla morte di quattro lavoratori in un’azienda agricola vicino a Pavia, e il Dubbio apre sulla riforma dei processi.