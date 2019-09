C’è stata un’esplosione in una fabbrica di batterie per automobili di Avellino

Verso le 13.30 di venerdì c’è stata un’esplosione in una fabbrica di componenti per batterie di automobili a Pianodardine, una frazione di Avellino. In seguito all’esplosione si è sviluppato un incendio all’interno della fabbrica, e una vasta nube di fumo ha avvolto tutta la zona. ANSA scrive che l’esplosione sarebbe avvenuta nel piazzale esterno della fabbrica, “dove erano state stoccate le produzioni”. Al momento non ci sono notizie di feriti o intossicati. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAC) per valutare l’eventuale rilascio di sostanze tossiche nell’aria.

In seguito all’esplosione sono state evacuate a titolo precauzionale le aziende vicine; i sindaci del comune di Avellino e di alcuni comuni vicini alla fabbrica hanno invitato i residenti a restare in casa e a tenere le finestre chiuse.