Le foto della Settimana della moda di New York

Dal 4 all’11 settembre si è svolta la Settimana della moda di New York, detta anche NYFW (New York Fashion Week), dove i principali marchi statunitensi – ma anche molti stranieri che hanno scelto di sfilare negli Stati Uniti – hanno presentato le loro collezioni per la primavera/estate del 2020. L’anno scorso la NYFW sembrava in un momento di grande crisi, ma quest’anno il neo presidente del Consiglio della moda americana, lo stilista Tom Ford, si è impegnato per cambiare le cose e farla tornare rilevante. Il calendario ufficiale è stato accorciato a cinque giorni, sono stati invitati molti giornalisti stranieri a spese degli organizzatori e ospitate 82 sfilate e presentazioni, con marchi rilevanti come Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Proenza Schouler e lo stesso Ford. Le celebrità, come sempre a New York, hanno affollato le prime file delle sfilate più importanti: si sono viste Nicole Kidman, Kate Hudson, Kate Moss, Miley Cyrus, Paris Hilton e molte altre.

Tra le sfilate di cui si è parlato di più c’è quella di Michael Kors a Brooklyn, particolarmente patriottica anche per la colonna sonora, da American Pie di Don McLean ad America di Simon and Garfunkel; Ralph Lauren, che ha presentato la collezione per l’autunno in corso, con un’esibizione jazz della cantante Janelle Monáe; e Marc Jacobs nell’enorme spazio di cinquemila metri quadrati di Park Avenue Armory, con un fronte di modelle dagli abiti sartoriali e coloratissimi che si è incamminato verso il pubblico seduto sulle sedie.

Si è parlato molto anche della sfilata di Savage x Fenty, la linea di intimo disegnata dalla cantante e stilista Rihanna: è stata un aggiornamento delle celebri sfilate di Victoria’s Secret, con modelle nere, bianche, asiatiche di tutte le diverse forme del corpo, che ballavano con complicate mosse e acrobazie; sarà trasmessa su Amazon Prime il 20 settembre.