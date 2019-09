Quattro operai sono annegati in una vasca di liquami di un’azienda agricola di Arena Po (Pavia)

Quattro operai sono annegati in una vasca di liquami di un’azienda agricola di Arena Po, comune di un migliaio e mezzo di abitanti in provincia di Pavia (Lombardia). Inizialmente era stata data la notizia di due morti e due dispersi, scrive Repubblica, ma poi i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di tutti e quattro gli operai. Per il momento non si hanno altre informazioni, le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Qualche giorno fa sono stati diffusi i dati dei morti sul lavoro del primo semestre del 2019, ha scritto Rai News: erano 482 – con l’incidente di oggi sono saliti a 486 – ed è il peggior dato dal 2016.