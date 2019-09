Almeno 50 persone sono morte nel deragliamento di un treno nella Repubblica Democratica del Congo

Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha detto che almeno 50 persone sono morte e altre 23 sono state ferite nel deragliamento di un treno nella provincia di Tanganyika, nel sudest del paese. L’incidente, di cui non si conoscono ancora le cause, è avvenuto ieri sera vicino alla cittadina di Mayibaridi. Associated Press ha scritto che i soccorsi sono ancora in corso, perché che ci sono diverse persone intrappolate sotto il treno deragliato.