Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del voto di fiducia ottenuto al Senato dal nuovo governo Conte, con le solite accuse della Lega alla maggioranza che lo sostiene, della nomina della nuova Commissione Europea da parte della presidente von der Leyen, con l’incarico di commissario agli Affari economici per Paolo Gentiloni, e della trattativa fra il governo e l’Unione Europea su flessibilità economica e accoglienza dei migranti.

