È morto il fotografo canadese Fred Herzog, aveva 88 anni

Il 9 settembre è morto a 88 anni il fotografo canadese Fred Herzog, noto soprattutto per i suoi lavori di “fotografia di strada” realizzati nella città di Vancouver. Nacque il 21 settembre del 1930 a Stoccarda, in Germania, ma in seguito alla morte dei suoi genitori si trasferì in Canada, andando a vivere prima a Toronto e Montreal e poi stabilendosi a Vancouver. Iniziò a dedicarsi alla fotografia negli anni Cinquanta, immortalando soprattutto persone della classe lavoratrice. Le sue foto erano realizzate con pellicola a colori Kodachrome, un prodotto considerato di uso comune, e non in bianco e nero come faceva gran parte dei fotografi professionisti. Per questa ragione il suo lavoro di Herzog fu poco considerato all’epoca, e venne rivalutato solo negli anni successivi.