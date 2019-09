È morto il cantante Daniel Johnston, aveva 58 anni

È morto a 58 anni il cantante statunitense Daniel Johnston. A riportare per primo la notizia è stato l’Austin Chronicle, a cui è stata confermata dall’ex manager del cantante, Jeff Tartakov. La notizia è stata successivamente confermata anche dal fratello del cantante a NPR. Johnston viveva a Austin da diversi anni e sarebbe morto per un attacco cardiaco.

Johnston aveva iniziato la sua carriera negli anni Ottanta, realizzando dischi autoprodotti che avevano ottenuto una certa fama tra gli addetti ai lavori: diversi cantanti famosi avevano realizzato cover di alcune delle sue canzoni più famose, come Tom Waits con “King Kong” e Beck con “True love will find you in the end”. I dischi di Johnston erano particolarmente apprezzati anche da Kurt Cobain, leader dei Nirvana, che agli MTV Awards del 1992 si presentò sul palco indossando una t-shirt con stampata la copertina di Hi, How Are You, disco di Johnston del 1983. Per tutta la sua carriera Johnston dovette combattere con la schizofrenia di cui soffriva, un tema che si rifletteva anche nei testi di molte delle sue canzoni, e a cui fu dedicato un documentario del 2005 dal titolo The Devil and Daniel Johnston.