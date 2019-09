L’agenzia di stampa statale nordcoreana KCNA ha confermato che martedì la Corea del Nord ha fatto un nuovo test missilistico, provando un nuovo lanciarazzi multiplo di grandi dimensioni. Secondo Al Jazeera i missili sono stati lanciati da una base nei pressi della regione del Pyongan del Sud, e hanno volato per circa 330 km prima di finire in mare verso le coste nord-orientali del paese: al momento non si sa con esattezza di che tipo di missili si trattasse. Il lancio è stato l’ottavo da luglio e il primo dal 24 agosto, ed è arrivato poche ore dopo che la vice ministra degli esteri nordcoreana Choe Son Hui aveva detto che la Corea del Nord è disposta a riprendere a fine settembre le trattative con gli Stati Uniti per la denuclearizzazione del paese.