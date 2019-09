Sono state annunciate le 40 immagini finaliste del Comedy Wildlife Photography Awards, un concorso che premia le foto di animali più divertenti. Nella selezione di quest’anno trovate orsi disperati o che giocano a nascondino, cervi mimetici e goffi pinguini, e vi chiederete cosa abbia preso alla sprovvista questa lontra o cosa abbia fatto ridere queste due zebre.

Il concorso è stato fondato da due fotografi professionisti e appassionati ambientalisti, Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della conservazione della fauna selvatica e dell’ambiente in modo leggero e positivo. Annunciando i finalisti infatti i due fondatori si sono raccomandati di ricordare alcune piccole azioni quotidiane per aiutare il nostre pianeta, come fare acquisti responsabili e usare prodotti riciclabili, o stare attenti a non sprecare acqua in casa con docce lunghissime. Al concorso può partecipare chiunque abbia da mostrare immagini divertenti sugli animali. I vincitori saranno annunciati il 13 novembre.