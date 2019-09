Sono stati identificati tutti i resti delle persone morte nell’incidente aereo in Etiopia, avvenuto sei mesi fa

I resti erano stati raccolti sul posto e poi inviati in un laboratorio gestito dalla britannica Cellmark, che si occupa di scienze forensi; hanno partecipato al lavoro anche l’azienda britannica Blake Emergency Services, l’Interpol e la polizia etiope.

Il capo della polizia etiope Endeshaw Tassew ha detto che sono stati identificati tutti i resti delle 157 persone morte nell’incidente del Boeing 737 della compagnia aerea Ethiopian Airlines, precipitato in Etiopia il 10 marzo del 2019. Tassew ha spiegato che l’indagine è stata «molto impegnativa»: l’impatto era stato talmente violento che erano rimasti solo frammenti dei corpi precipitati. Le famiglie non erano state precedentemente avvisate e hanno appreso la notizia dalla stampa.

