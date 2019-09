L’ex pilota Michael Schumacher è stato ricoverato in un ospedale di Parigi, dice Le Parisien

Il quotidiano francese Le Parisien ha scritto che lunedì l’ex pilota di Formula 1 Michael Schumacher è stato ricoverato in un ospedale di Parigi per ricevere delle “cure segrete” a base di cellule staminali. Le Parisien non ha rivelato le fonti dell’informazione, che non è stata confermata ufficialmente, ma la notizia è stata ripresa da giornali e agenzie di stampa di tutto il mondo.

Di Schumacher, il più vincente pilota di Formula 1 di sempre, si hanno pochissime notizie dal dicembre 2013, quando rimase coinvolto in un grave incidente di sci battendo la testa e fu tenuto per alcuni mesi in coma farmacologico. La sua famiglia in questi anni è riuscita a non fare trapelare informazioni sulla sua salute; a luglio Jean Todt, l’ex manager della Ferrari e ora presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile, aveva detto di aver visto con lui alcune gare di Formula 1, senza aggiungere molto altro. Lo scorso gennaio Schumacher ha compiuto 50 anni.

Le Parisien, un quotidiano considerato non autorevolissimo, ha scritto che lunedì Schumacher è arrivato all’ospedale George Pompidou di Parigi, dove dovrebbe iniziare una terapia basata sulla trasfusione di cellule staminali ideata dal chirurgo Philippe Menasche. Secondo Le Parisien, Schumacher è arrivato all’ospedale di Parigi su un’ambulanza ed è stato portato nell’ospedale su una barella coperta che ne nascondeva il corpo e il volto. In primavera, dice sempre Le Parisien, Schumacher aveva già visitato due volte l’ospedale Pompidou. I trattamenti a cui si sta sottoponendo in questi giorni dovrebbero durare fino a mercoledì.