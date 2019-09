Sarah Palin e il marito hanno avviato le pratiche di divorzio

Todd Palin ha chiesto il divorzio a Sarah Palin, l’ex governatrice dell’Alaska che nel 2008 era stata candidata dai Repubblicani alla vicepresidenza degli Stati Uniti in squadra con John McCain. La notizia è stata data dai giornali americani a partire dai registri di un tribunale in Alaska. Il quotidiano locale Anchorage Daily News li ha consultati e ha scritto che Todd Palin lo ha chiesto per «incompatibilità di temperamento tra le parti al punto che trovano impossibile vivere insieme da marito e moglie».

I Palin hanno entrambi 55 anni, sono sposati dal 1988 e hanno cinque figli. Sarah Palin è famosa, tra le altre cose, per le posizioni molto conservatrici: è contraria ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, a favore della pena di morte e si oppone all’aborto, anche nei casi in cui una donna è rimasta incinta in seguito a stupro o incesto.