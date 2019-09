Nel 2018 il numero di omicidi in Brasile è sceso del 10 per cento rispetto al 2017

Il ministro della Giustizia brasiliano Sergio Moro ha detto al Wall Street Journal che a giugno il numero di omicidi è calato del 20 per cento rispetto al giugno del 2018. Il dato è in linea con la generale diminuzione degli omicidi nel paese: secondo un rapporto pubblicato oggi dal gruppo di ricerca Brazilian Forum on Public Safety nel 2018 ci sono stati 57.341 omicidi, il 10 per cento in meno rispetto al 2017. È il primo calo del numero di omicidi dal 2015 e il più rilevante da quando il gruppo ha iniziato a contarli, nel 2007. Il tasso di omicidi in Brasile resta comunque altissimo: nel 2018 sono state uccise 27,5 persone ogni 100 mila abitanti. Per avere un termine di paragone, in Italia in un anno sono uccise circa 0,6 persone ogni 100mila abitanti.