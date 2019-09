Cosa c’è stasera in TV

Stasera in TV c’è un misto tra usato garantito (Il commissario Montalbano, un western e un James Bond), un po’ di politica e attualità (Presa diretta e Quarta Repubblica) e televisione trash (Temptation Island VIP II). A proposito, spoiler: leggendo la lista dei VIP di Temptation Island VIP potreste aver la sensazione di esservi persi qualcosa, in questi anni.

Rai Uno

21.30 – Il commissario Montalbano

Replica di un vecchio episodio della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, con protagonista il commissario Salvo Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti.

Rai Due

21.20 – Made in Sud “Made in… I ditelo voi”

Una sorta di spinoff del programma comico Made in Sud, stasera dedicato al trio comico noto come “I ditelo voi”. Tra i loro personaggi più conosciuti: i chirurghi, i vampiri e i papà al parco. Ospite d’onore: Orietta Berti. A seguire, intorno alle 23.30, ci sarà “Made in… Paolo Caiazzo”.

Rai Tre

21.05 – Presa diretta “Panni sporchi”

Il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona, questa sera con una puntata dedicata all’industria dell’abbigliamento che, scrive il sito della Rai, «è la seconda industria più inquinante al mondo dopo quella del petrolio».

COSA C'È NEGLI ABITI CHE INDOSSIAMO?

In esclusiva per #PresaDiretta, i risultati delle analisi su composizione tessuti e sostanze chimiche presenti. Poi nel distretto tessile più importante d’Europa, quello di Prato, dove si fa economia circolare da 170 anni.

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Seconda puntata della nuova stagione del programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, che avrà tra gli ospiti Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Canale 5

21.30 – Temptation Island VIP II

Prima puntata della nuova stagione del programma che cerca di far lasciare delle coppie (o, ma sono punti di vista, di rafforzare la loro relazione). Ci sono infatti delle coppie i cui componenti sono separati e messi a passare del tempo con dei tentatori, o delle tentatrici, messi lì per vedere quanto è solida la coppia. Le coppie di VIP sono: «Nathaly Caldonazzo con Andrea Ippoliti, Pago con Serena Enardu, Ciro Petrone con Federica Caputo, Simone Bonaccorsi con Chiara Esposito, Er Faina con Sharon Macrì e Anna Pettinelli con Stefano Macchi». Ma pare che nel frattempo sia già cambiata una coppia.

Italia Uno

21.20 – Colombiana

Film d’azione del 2011, scritto da Luc Besson ma diretto da Oliver Megaton. Ha per protagonista Zoe Saldana, che interpreta un’assassina dal difficile passato. Il film inizia a Bogotà, in Colombia.

La7

21.40 – Body of Proof

Quattro episodi della seconda stagione di questa serie tv, che ha come protagonista una neurochirurga che, per un problema alle mani, è costretta a reinventarsi come medico legale. Ma vista l’attualità politica magari La7 potrebbe decidere di cambiare programmazione.

TV8

21.35 – Agente 007 – Solo per i tuoi occhi

Uscì nel 1981 ed è il dodicesimo film della saga con protagonista James Bond, qui interpretato da Roger Moore.

Nove

21.15 – La guerra dei mondi

Film del 2005 diretto da Steven Spielberg, con protagonista Tom Cruise e tratto dal romanzo fantascientifico scritto a fine Ottocento da Herbert George Wells. Nonostante questi grandi nomi, non è considerato un gran film.

Rai Movie

21.10 – L’ultimo colpo in canna

Ci sarà probabilmente qualcuno che, scorrendo queste liste, legge sbuffando tutto quello che arriva prima del momento – che arriva quasi sempre – in cui c’è un film western. Il sospiro di sollievo di quelle persone in questo caso si deve a questo film degli anni Sessanta, con Glenn Ford. Il trailer è molto moderno, nel senso che spiega quasi tutto il film.

Iris

21.15 – Abbronzatissimi II – Un anno dopo

Il sequel di quello di una settimana fa, ancora con Jerry Calà.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Ma cosa ci dice il cervello