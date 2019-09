Il dibattito alla Camera sulla fiducia al nuovo governo nel quale il presidente del Consiglio Conte presenterà il suo programma e la manifestazione di protesta organizzata da Lega e Fratelli d’Italia sono in apertura su tutti i giornali di oggi, che titolano anche sulle trattative fra Italia e Unione Europea per modificare le norme sulla distribuzione dei migranti nei vari paesi europei. I giornali sportivi dividono la prima pagina fra la vittoria della Ferrari di Leclerc nel Gran Premio di Formula 1 di Monza e quella dell’Italia contro la Finlandia per le qualificazioni agli Europei di calcio dell’anno prossimo.