C’è un grosso incendio in un palazzo nel sud-ovest di Londra

Nella notte tra domenica e lunedì è scoppiato un grosso incendio nel sud-ovest di Londra: un palazzo di quattro piani è in fiamme e 125 vigili del fuoco sono al lavoro per spegnerlo. L’edificio si trova in Sherbrooke Way, nel quartiere di Worcester Park, un sobborgo residenziale; le prime chiamate ai vigili del fuoco sono arrivate intorno all’1.30, quando in Italia erano le 2.30. Finora non ci sono notizie di persone ferite ma i servizi di soccorso sanitario si trovano tuttora sul luogo dell’incendio per precauzione. I vigili del fuoco hanno raccomandato alle persone residenti nella zona di tenersi lontane dall’edificio incendiato per sicurezza.

We now have 20 fire engines and around 125 firefighters at the scene of a flat fire in #WorcesterPark. The whole of the four storey building is alight https://t.co/vwKhI20eC7 pic.twitter.com/pk59FflIKp — London Fire Brigade (@LondonFire) September 9, 2019

Non si sa ancora quale sia la causa dell’incendio. Secondo il Guardian l’edificio in fiamme fa parte di un progetto di sviluppo immobiliare chiamato The Hamptons, composto da una serie di appartamenti costruiti con uno “stile americano”, con un rivestimento di legno.