Sono state trovate le ultime 4 persone che si trovavano a bordo della nave che si è rovesciata in Georgia

Sono state trovate le ultime 4 persone che si trovavano a bordo della Golden Ray, la nave che si è rovesciata domenica di fronte alle coste della Georgia, negli Stati Uniti. Sono quattro sudcoreani che al momento del ribaltamento della nave si trovavano probabilmente nella sala macchine della nave e che la Guardia Costiera statunitense non aveva fatto in tempo a portare al sicuro. I soccorritori hanno aperto un buco nello scafo della nave capovolta e si sono messi in contatto con i 4 uomini. Nelle prossime ore inizierà un’operazione per portarli al sicuro.

La Golden Ray, che trasportava automobili ed era diretta a Baltimora, appartiene a una società sudcoreana. Al momento il suo rovesciamento non ha causato la dispersione di agenti inquinanti, ha assicurato la Guardia costiera. Non si sa cosa abbia provocato il ribaltamento: la scorsa settimana le coste della Georgia sono state colpite dall’uragano Dorian, che le ha raggiunte quando ormai la sua intensità era molto diminuita ed era stato declassato alla categoria 2.