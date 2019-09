Un elefante si è imbizzarrito durante una processione religiosa a Kotte, in Sri Lanka, e ha ferito almeno 17 persone. La notizia è stata data dai giornali locali e ripresa da BBC, che ha diffuso un video della scena. Kotte – per esteso Sri Jayawardenepura Kotte – è la capitale amministrativa dello Sri Lanka, ed è una sorta di città satellite di Colombo, considerata la vera capitale del paese. Non è chiaro cosa abbia fatto imbizzarrire l’elefante.