Il CEO di Nissan, Hiroto Saikawa, si dimetterà il 16 settembre , ha annunciato oggi la società. La decisione è stata presa dopo che ai vertici di Nissan erano stati presentati i risultati di un’indagine interna iniziata lo scorso anno dopo l’arresto di Carlos Ghosn , presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan e uno dei più importanti manager al mondo nel settore delle auto. Ghosn era stato accusato, tra le altre cose, di aver ricevuto enormi compensi non dichiarati; l’indagine si era poi allargata anche ai compensi di altri manager dell’azienda. Siakawa giovedì scorso aveva ammesso di aver ricevuto anche lui compensi non giustificati e aveva attribuito la cosa a un errore dell’azienda.

