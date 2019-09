Donald Trump ha cancellato un importante incontro con i talebani per trattare la pace in Afghanistan

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di avere annullato un incontro con il presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, e con alcuni leader talebani in programma per domenica 8 settembre e dedicato a trattare la pace. L’incontro si sarebbe dovuto svolgere a Camp David, ma Trump ha detto di averlo annullato dopo l’ammissione da parte dei talebani di avere condotto di recente un attacco a Kabul, nel quale era stato ucciso un soldato statunitense. In precedenza, gli Stati Uniti avevano portato avanti le trattative a Doha, nel Qatar, nel corso di nove incontri con i talebani. Gli accordi finora trattati prevedevano di ridurre la presenza militare statunitense in Afghanistan, con il rimpatrio di circa 5.400 soldati sui 14mila ancora presenti nel paese. Trump ha detto di avere “immediatamente cancellato” l’incontro dopo avere avuto notizie sulla responsabilità talebana nell’attacco.

….an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019