Un aereo ultraleggero è precipitato nella provincia di Venezia causando la morte di una persona

Una persona è morta e un’altra ha subito ferite gravi in seguito alla caduta di un aereo ultraleggero nella zona di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia. La persona ferita è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale Angelo di Mestre. L’incidente si è verificato in un campo di granoturco e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Un ultraleggero è precipitato poco dopo le 15, a San Michele al Tagliamento, tragico il bilancio: un morto e un ferito grave.#IoSeguoTgr pic.twitter.com/XkLzDt1n4I — Tgr Rai FVG (@TgrRaiFVG) September 7, 2019