Charles Leclerc partirà in pole position con la Ferrari nel Gran Premio d’Italia

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia, che si correrà domani alle 15 sul circuito di Monza. Dietro di lui partiranno i piloti della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, seguiti dal ferrarista Sebastian Vettel. Il primo nella classifica generale è Hamilton, con 268 punti, seguito da Bottas a 203 e Verstappen a 131. Vettel e Leclerc sono rispettivamente quarto e quinto.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.