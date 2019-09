Le notizie riguardanti il nuovo governo Conte sono in apertura su quasi tutti i giornali di oggi: si parla dei primi temi affrontati, che vanno dalla manovra economica alla riforma della giustizia, alla sanità, ai lavori pubblici, all’immigrazione, all’autonomia regionale, e delle critiche alla ministra dell’Agricoltura Bellanova per il suo abbigliamento nel giorno del giuramento, da lei rivendicato come una rappresentazione del suo stato d’animo. Avvenire titola invece sul bilancio del passaggio dell’uragano Dorian alle Bahamas, il Manifesto si occupa della chiusura dell’inchiesta della procura di Lecce sul gasdotto TAP con 19 indagati, e il Tempo segue le notizie sull’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega avvenuta lo scorso luglio a Roma.