La celebre tennista americana 37enne Serena Williams si è qualificata per la finale degli US Open, l’ultimo Grande Slam della stagione tennistica, battendo due set a zero la tennista ucraina Elina Svitolina. I tornei del Grande Slam sono quattro e sono i più prestigiosi, antichi e ambiti del circuito ATP, l’associazione del tennis professionistico. In finale Williams giocherà contro la canadese Bianca Andreescu, che ha 19 anni ed è nata nove mesi dopo che Williams vinse il suo primo US Open, nel 1999.

Per Williams sarà la quarta finale di uno Slam dopo la gravidanza. Finora le ha perse tutte e tre: in caso di vittoria eguaglierebbe il record di 24 vittorie negli Slam che oggi appartiene alla tennista australiana Margaret Court. La finale si giocherà sabato 7 settembre alle 22 ora italiana.