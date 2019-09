Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del giuramento di fronte al presidente della Repubblica Mattarella dei ministri del nuovo governo Conte e delle decisioni prese nel primo Consiglio dei ministri: l’indicazione di Paolo Gentiloni come commissario europeo per l’Italia e l’impugnazione di una legge regionale del Friuli Venezia Giulia discriminatoria verso i migranti. Solo il Tempo fa una scelta diversa, seguendo le indagini sull’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega a Roma lo scorso luglio, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria dell’Italia in Armenia per le qualificazioni agli Europei di calcio dell’anno prossimo.