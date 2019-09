H&M ha annunciato di aver smesso di comprare pelle di animali dal Brasile

H&M, una delle aziende di moda più grandi al mondo, ha annunciato di aver smesso di comprare pelle di animali dal Brasile, dopo che si sono intensificati i timori e le polemiche sull’impatto ambientale degli allevamenti in Brasile, soprattutto nella zona dell’Amazzonia. La settimana scorsa aveva preso la stessa decisione anche VF Corporation, un’azienda che detiene famosi marchi come Vans, The North Face e Timberland.