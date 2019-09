Celebripost

Non c’erano solo quelli sul red carpet del festival del cinema di Venezia, tra quelli da fotografare questa settimana: la principessa Charlotte al suo primo giorno di scuola; la cantante Billie Eilish a Milano; l’ex giocatore di basket Jerry West premiato con la Medaglia presidenziale della libertà; il regista Martin Scorsese al Toronto International Film Festival; gli attori Jessica Chastain e James McAvoy alla prima di It – Capitolo due; e qualcuno a vedere gli US Open, come Tiger Woods e gli attori Jason Biggs e Justin Bartha. Poi certo, le luci migliori, le pose più studiate e gli abiti più appariscenti vengono da Venezia: qui ne trovate pochi esempi di rappresentanza, ma se non vi siete ancora stufati potete rivederle giorno per giorno qui.