Jason Greenblatt, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, lascerà l’amministrazione Trump

Jason Greenblatt, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, lascerà l’amministrazione del presidente Donald Trump nelle prossime settimane per tornare a lavorare come avvocato nel settore privato. Greenblatt lavorava alla Casa Bianca dall’inizio dell’amministrazione Trump e si era sempre occupato del piano di pace per il Medio Oriente insieme a Jared Kushner, importante consigliere di Trump per il Medio Oriente e suo genero. Il piano è stato reso pubblico solo in parte, e sembra che verrà pubblicato per intero dopo le elezioni israeliane del 17 settembre.

Citando un funzionario dell’amministrazione, il sito di notizie politiche Axios ha scritto che Greenblatt lascerà l’incarico per ragioni personali e familiari e che inizialmente il suo lavoro alla Casa Bianca avrebbe dovuto durare soltanto due anni. Greenblatt ha 52 anni e prima di entrare in politica era uno degli avvocati di Trump.

Come molti degli altri membri dell’amministrazione Trump che si occupano del conflitto israelo-palestinese, da Kushner all’ambasciatore americano in Israele David Friedman, le posizioni di Greenblatt sono sempre state sbilanciate a favore di Israele e del suo governo di destra nazionalista guidato da Benjamin Netanyahu.