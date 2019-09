L’Italia ha battuto 3-1 l’Armenia nelle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020

La nazionale italiana di calcio ha vinto per 3-1 contro l’Armenia in una delle partite valide per le qualificazioni agli Europei di calcio del 2020. La partita si è giocata a Erevan, in Armenia, e l’Italia è passata in svantaggio dopo 11 minuti ma ha poi recuperato grazie a un gol nel primo tempo e due gol negli ultimi minuti del secondo tempo: due sono stati segnati da Andrea Belotti e uno da Lorenzo Pellegrini. Per l’Italia si tratta della sesta vittoria su sei partite nel girone di qualificazione agli Europei: giocherà la sua prossima partita domenica contro la Finlandia, a Tampere.