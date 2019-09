Le foto del giuramento del secondo governo Conte

Oggi 5 settembre i 21 ministri del secondo governo Conte, guidati dal presidente del Consiglio, andranno al Quirinale per il giuramento di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia è iniziata alle 10 e sancisce l’inizio ufficiale del nuovo governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico e la decadenza, definitiva, di quello precedente. Del governo precedente, soltanto Alfonso Bonafede e Sergio Costa hanno conservato i loro incarichi; Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro hanno cambiato incarico mentre Lorenzo Fioramonti è stato promosso da viceministro a ministro.A seguire le foto dei nuovi ministri alla cerimonia (in aggiornamento), per familiarizzare con i volti nuovi, mentre qui le informazioni da sapere su ciascuno di loro.

Dopo il giuramento ci sarà un breve brindisi e quindi il governo si sposterà a Palazzo Chigi, sede della presidenza del Consiglio, per il primo Consiglio dei ministri. Il prossimo passaggio sarà il voto di fiducia alla Camera e al Senato, fissato per lunedì prossimo.