L’Italia del basket ha perso per 92 a 77 contro la Serbia ai Mondiali

Mercoledì pomeriggio la nazionale italiana maschile di basket ha perso per 92 a 77 contro la Serbia, nei Mondiali in corso in Cina: è la prima sconfitta del torneo per l’Italia, che nelle precedenti due partite aveva battuto le Filippine e l’Angola. La Nazionale era già qualificata alla fase successiva, che sarà nuovamente a girone e che la vedrà impegnata in due partite: la prima venerdì 6 settembre contro la Spagna, la seconda domenica 8 settembre contro Porto Rico. Nel girone ci sarà anche la Serbia, e passeranno ai quarti di finale le prime due: probabilmente servirà vincere entrambe le partite per superare il turno.

La Serbia era una squadra nettamente più forte dell’Italia, e in generale è considerata la più forte di tutti i Mondiali: ciononostante l’Italia ha disputato un’ottima partita, rimanendo sempre in leggero svantaggio ma mostrando comunque un ottimo gioco e una buona solidità. La Serbia non è mai sembrata perdere il controllo della partita, ma la prova dell’Italia è un buon auspicio per le prossime partite. Il migliore dell’Italia è stato Danilo Gallinari, che ha segnato 26 punti.