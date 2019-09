L’assemblea degli azionisti di Mediaset ha approvato la fusione con Mediaset España

Un’assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset ha approvato la «fusione transfrontaliera per incorporazione» di Mediaset e Mediaset España Comunicación. La nuova società nata da questa fusione si chiamerà Mediaset Investment N.V., avrà sede nei Paesi Bassi, diventerà la nuova società holding del gruppo Mediaset e, spiega un comunicato dell’azienda, «assumerà la denominazione “MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.” (MFE – MEDIAFOREUROPE o MFE)». Sempre in un comunicato di Mediaset viene spiegato che una volta completata la fusione, «tutte le azioni Mediaset e Mediaset España saranno annullate e gli azionisti di Mediaset e di Mediaset España riceveranno azioni ordinarie MFE»: per ogni azione di Mediaset attualmente posseduta se ne riceverà una della nuova holding MFE. La proposta di fusione è stata avanzata da Fininvest, che controlla circa il 45 per cento di Mediaset. Era invece contrario Vivendi, il gruppo del finanziere francese Vincent Bolloré che dal 2016 è il secondo più grande azionista di Mediaset. Nell’assemblea i voti a favore sono stati il 78 per cento.