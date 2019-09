La nave Mare Jonio è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza

La nave Mare Jonio, attiva nel salvataggio di migranti nel Mediterraneo centrale e operata dal progetto umanitario Mediterranea, è stata sottoposta a sequestro da parte della Guardia di Finanza, scrivono i giornali citando fonti del ministero dell’Interno. La nave, che ieri aveva trasferito 31 migranti a bordo di un’imbarcazione della Guardia Costiera, si trova al momento ormeggiata al largo di Lampedusa. Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea, ha confermato il sequestro parlando all’agenzia Adnkronos, definendolo «surreale».

Sciurba ha spiegato: «Ci è stato consegnato nella notte il provvedimento di sequestro amministrativo e una multa di 300mila euro per avere violato il decreto sicurezza. È un conflitto istituzionale: siamo entrati dopo l’autorizzazione della Guardia Costiera, dopo avere avviato le pratiche di sbarco. L’approdo doveva essere stamattina ma per la concomitanza dell’arrivo del traghetto ci hanno detto di potere attraccare solo alle 10. Invece poco dopo, a mezzanotte, ci è stato consegnato il provvedimento e hanno preso l’armatore e il comandante e li hanno portati in caserma per la verbalizzazione».