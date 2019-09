Gli incontri del presidente incaricato Conte con Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la formazione del governo sono in apertura su tutti i giornali di oggi: mentre sembra più vicina l’intesa fra i due partiti, dopo la rinuncia da parte di Di Maio al ruolo di vicepresidente del Consiglio, si attende la consultazione online che avverrà oggi per gli iscritti alla piattaforma Rousseau sull’accordo con il Partito Democratico. Il Sole 24 Ore titola sui nuovi controlli sull’uso dei contanti in vigore da settembre, mentre i quotidiani sportivi si occupano della chiusura del calciomercato.