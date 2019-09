Chi sono i finalisti del Booker Prize, il più importante premio letterario britannico

Sono stati annunciati a Londra i sei finalisti del Booker Prize, il più importante premio letterario britannico; sono ammessi tutti i romanzi scritti originariamente in inglese e pubblicati in Regno Unito e in Irlanda. Quest’anno la giuria, presieduta da Peter Florence, fondatore del festival letterario di Hay, in Galles, ha selezionato The Testaments, il seguito del Racconto dell’ancella della canadese Margaret Atwood e tradotto in Italia come I Testamenti; Ducks, Newburyport della statunitense Lucy Ellmann; Girl, Woman, Other della anglo-nigeriana Bernardine Evaristo; An Orchestra of Minorities del nigeriano Chigozie Obioma; Quichotte dell’indiano naturalizzato britannico Salman Rushdie; 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World (I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo) della anglo-turca Elif Shafak. Il vincitore, scelto tra 151 proposte, sarà annunciato sempre a Londra il 14 ottobre.

La scorsa edizione era stata vinta da Milkman della scrittrice irlandese Anna Burns.

Negli ultimi anni il premio era stato molto criticato per la predominanza degli scrittori americani, che quest’anno è stata decisamente ridotta. Ci sono due scrittori affermati a livello internazionale come Rushdie e Atwood, che avevanogià vinto il premio rispettivamente nel 1981 con Midnight’s Children (I figli della Mezzanotte) e nel 2000 con The Blind Assassin (L’assassino cieco) e uno scrittore nigeriano dopo che per quattro anni non c’erano stati autori africani; Shafak è nata in Turchia e l’inglese è la sua seconda lingua mentre Evaristo ha scritto il suo romanzo in versi sciolti.