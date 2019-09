Facebook sta valutando di rimuovere il conteggio dei “mi piace” dai post degli utenti

Il sito di tecnologia TechCrunch ha scoperto che Facebook sta valutando di rimuovere il conteggio dei like – i “mi piace” – dai post degli utenti, come sta già facendo in via sperimentale su Instagram, social network controllato proprio da Facebook. Jane Manchun Wong, un’ingegnera di Hong Kong specializzata nell’individuare nuove funzioni di questo tipo prima che diventino pubbliche, ha scoperto originariamente l’esperimento di Facebook, che poi lo ha confermato a TechCrunch: non è ancora operativo per nessun utente, però, e non sono stati forniti ulteriori dettagli. Come per Instagram, dove i “mi piace” per alcuni utenti hanno cominciato ad essere nascosti a luglio, le ragioni dietro alla decisione di Facebook sono legate alla cosiddetta “invidia da social network”, l’ansia sociale che dipende dal confronto con la popolarità altrui su internet.