L’uragano Dorian è stato declassato alla categoria 2

L’uragano Dorian, che tra domenica e lunedì ha causato grandi devastazioni alle Bahamas e che si sta ora dirigendo verso le coste statunitensi, è stato declassato alla categoria 2 della scala Saffir-Simpson con cui si misura l’intensità delle perturbazioni. Lunedì Dorian aveva raggiunto la categoria 5, la più alta della scala, ma nelle ore successive aveva perso intensità. I suoi venti tuttavia soffiano ancora a un massimo di 175 chilometri orari, e continua a rappresentare una minaccia equivalente ai giorni scorsi, ha scritto il National Hurricane Center, perché è diventato complessivamente più grande. Alle Bahamas ha causato 5 morti, e ha distrutto migliaia di case. Ci si aspetta che raggiunga le coste della Florida tra martedì notte e mercoledì mattina (ora locale), prima di spostarsi a nord verso la Georgia e il South Carolina.

IMPORTANT: The headline for this #Dorian advisory is NOT that the wind speed has slightly decreased. The combined wind, surge, and floods hazards are the same or even worse since the hurricane has become larger. Full advisory: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/vbtsENgUMt

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 3, 2019