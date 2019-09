Coop e altri supermercati hanno richiamato alcune confezioni di gallette di mais Matt

Negli ultimi giorni Coop e altre catene di supermercati hanno diffuso un avviso di richiamo per le confezioni di gallette di mais Le Mais Bio a marchio Matt con data di scadenza 12 giugno 2020, per la possibile presenza di un corpo metallico estraneo. Le gallette richiamate sono state prodotte da Sanorice Italia in uno stabilimento di Borgo Vercelli, in provincia di Vercelli. Coop ha invitato la clientela dei suoi punti vendita del Consorzio Nord Ovest, di Coop Centro Italia, di Alleanza 3.0 e Unicoop Tirreno a riconsegnare nei supermercati le confezioni di cui è in possesso. Per avere altre informazioni si può telefonare al numero verde 800 300 595.